Gubbio-Olbia 0-1, l'ex Ragatzu decisivo su rigore: rossoblù sempre più in crisi

04 marzo 2023

a

a

Gubbio sempre più in crisi. Ancora una sconfitta infatti per i rossoblù che cadono al Barbetti contro l'Olbia. Decisivo un rigore a inizio ripresa dell'ex Ragatzu. La squadra di Braglia quindi continua nel suo momentaccio che dura praticamente da inizio anno: solo una vittoria nelle ultime dodici partite, mentre il digiuno casalingo risale a quasi tre mesi, quando Arena e compagni sconfissero il Pontedera.

In classifica quindi il Gubbio resta a quota 45 punti, al sesto posto in classifica, ma in caso di successo domenica 5 marzo, potrebbe essere raggiunto da Siena e Pontedera. Per mantenersi in zona play off la squadra di Braglia deve difendere 7 lunghezze di vantaggio dall'undicesima piazza occupata dal Fiorenzuola. Prossimo turno sabato 11 marzo ancora al Barbetti contro il Cesena, di certo non una passeggiata.

