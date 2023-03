Chiappini re di Polonia: il coach umbro è primo e imbattuto con il Lodz

Arianna Boco 04 marzo 2023 a

a

a

Imbattibilità in campionato? L'Umbria del volley ha il vizio di incastonare record anche all’estero. Stavolta il merito è di Alessandro Chiappini, allenatore perugino della LKS Commercecon Lodz, formazione polacca che la sta facendo da padrona nella Tauron Liga (la locale Serie A femminile). La regular season è arrivata, ormai, alla 17esima giornata su un totale di 22 e la squadra del coach umbro è l’unica imbattuta del torneo. Proprio domenica scorsa ha giocato la gara che rappresentava il momento della verità per la consacrazione a prima della classe, liquidando con un secco 3-0 la formazione di Rzeszow: vincendo entrambi gli scontri diretti contro l’unica vera contendente per la vetta della classifica, a meno di sorprese dell’ultimo minuto le biancorosse accederanno ai play-off da regine incontrastate.

Ecco Santos, è la nuova palleggiatrice di Perugia

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di sabato 4 marzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.