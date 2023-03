Campriani, la traversata dell'Atlantico procede senza intoppi: impresa più vicina

Foto: Federico Minelli

04 marzo 2023 a

Alessio Campriani alle 10.25 di lunedì 27 febbraio, a bordo di Cepu Pinky I, imbarcazione autocostruita, è partito per la traversata dell’Atlantico in solitaria: il porto di partenza è Arecife Lanzarote e la destinazione l’isola dei Caraibi, Guadalupe. La Cepu Pinky I è la barca a vela più piccola al mondo che abbia tentato una simile impresa. Peraltro, le condizioni stagionali del vento non sono ottimali a causa un abbassamento degli alisei (il vento che ha portato anche Cristoforo Colombo in America) verso sud. Per questa ragione il tifernate Campriani sta percorrendo una rotta più lunga di quanto previsto che lo condurrà quasi a sfiorare le isole di Capo Verde.

Campriani tenta il record, attraversare l'Atlantico con la barca più piccola al mondo

Attualmente la navigazione sta procedendo senza nessun tipo di intoppo, il consumo di acqua e di viveri va avanti con il ritmo programmato alla vigilia della partenza ed è sotto controllo anche il livello delle batterie per l’alimentazione del pilota automatico che aiuta Alessio durante le pause del sonno, con le batterie che sono al momento in buono stato. Certamente tutti noi auspichiamo che il tempo della traversata sia il più breve possibile per ridurre al minimo le probabilità di incidenti, incontri casuali e poco graditi e zone di bonaccia che sono non del tutto improbabili a quelle latitudini. Un gruppo di supporto è costantemente in contatto con Campriani attraverso un link satellitare al fine di suggerirgli la rotta migliore da intraprendere e le condizioni meteorologiche che è in procinto di affrontare a bordo della sua Cepu Pinky I. Fra qualche giorno nuovi aggiornamenti sulla navigazione, per il momento auguriamo ad Alessio buon vento.

