Ternana, Bandecchi sul futuro del club: "Non vendo, prima devo arrivare in A"

Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha parlato a tutto campo, a cominciare dalla possibile cessione del club, da escludere almeno nel breve periodo: "No, prima devo arrivare in Serie A. La promozione è l’unico motivo per cui non ho ancora ceduto il 100% della Ternana. Vorrei rendere il club una multiproprietà, ma Unicusano deve mantenere dal 40 al 51% e gli altri non devono avere la maggioranza. Sono profondamente legato a questi colori e voglio vincere. Mi rendo conto però - prosegue Bandecchi - che da solo non posso farcela. Per quanti anni si possono mettere 30 milioni solo nella speranza di salvarsi?".

Fere, Bandecchi frena sul Lucarelli bis: divergenze da chiarire tra presidente e tecnico

Bandecchi ha infine parlato del campionato delle Fere che ha visto il ritorno di Lucarelli. "Torneremo in Serie A, per forza. Siamo a due punti dai playoff e sono certo che il ritorno di Cristiano Lucarelli abbia già portato aria nuova. Cristiano ha ritrovato l’empatia della stagione della promozione in B, un qualcosa che aveva perso, gli mancava la scintilla magica, il fuoco sacro, per questo l’ho mandato un po’ in vacanza. Con lui vinceremo e non escludo accada già quest’anno", le parole del presidente rossoverde.

