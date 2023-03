Perugia, botta per Santoro ma a Bolzano ci sarà: Castori entra in diffida

Foto: Belfiore

Seduta di scarico per il Grifo dopo il pareggio casalingo con il Como, gara in cui Santoro ha rimediato una brutta botta ad una caviglia. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Rosi ha svolto un lavoro differenziato. Di Serio - fermo nell’ultimo periodo per un problema a una caviglia - tornerà in gruppo nell’allenamento di venerdì 3 marzo e con ogni probabilità con il Sudtirol verrà convocato. Sabato 4 marzo non si terrà la rifinitura sul centrale dell’antistadio.

Poche emozioni, tra Perugia e Como finisce 0-0

Il Perugia partirà di prima mattina per Bolzano. Dove domenica rientreranno dal turno di stop Casasola e Kouan. Ancora out gli infortunati Ekong ed Angella, oltre allo squalificato Paz. Entra in diffida Castori. Gli altri diffidati sono Olivieri, Bartolomei e Curado. Sudtirol-Perugia sarà diretta da Daniele Paterna della sezione di Teramo. Il fischietto abruzzese non ha mai arbitrato il Perugia.



