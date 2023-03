Altri guai per la Ternana, lesione muscolare per Defendi

Foto: Principi

In casa rossoverde il capitano deve alzare bandiera bianca

03 marzo 2023

a

a

Lesione muscolare di medio grado al retto femorale della coscia sinistra. Questo il responso degli esami strumentali effettuati su Marino Defendi. Il capitano della Ternana, dopo appena un minuto dall’ingresso in campo nel secondo tempo, si è accasciato sul prato del Barbera di Palermo accusando un fastidio muscolare. Fastidio che si è tradotto nella lesione che costringerà Defendi a saltare diverse partite in campionato. Il laterale destro, quindi, si va ad aggiungere alla folta lista dei calciatori rossoverdi fermi ai box per problemi di vario genere. Durante la seduta di allenamento pomeridiana nella giornata di ieri, infatti, hanno svolto lavoro personalizzato Capuano, fermo da un interno girone, Agazzi e Favilli, con il centrocampista e l’attaccante che proveranno a essere recuperati in vista della sfida al Liberati contro il Benevento di domenica. Fisioterapia e palestra, infine, per Donnarumma (problema muscolare riscontrato nella partita con il Cittadella) e Ghiringhelli (problema al ginocchio durante il derby di Perugia).

Fere fermate a Palermo da Pigliacelli e dal palo, il ritorno di Lucarelli porta un punto

