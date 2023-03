Perugia, Castori terzo per numero di panchine in Serie B: raggiunto Sonetti. Primo un mito del Grifo

Foto: Castori

02 marzo 2023 a

Fabrizio Castori sale sul podio. No, non in classifica. La terza piazza per il “suo” Perugia è ancora lontana. E con ogni probabilità ed a meno di una rimonta che avrebbe del clamoroso, è irraggiungibile. Il tecnico - alla diciassettesima stagione in cadetteria - è però terzo nella graduatoria che tiene il conto del maggior numero di presenze degli allenatori in Serie B. Va precisato che il dato non tiene in considerazione i trascorsi nei playoff e nei playout. Mercoledì 1 marzo contro il Como, Castori ha raggiunto Nedo Sonetti. Entrambi sono a quota 517. Domenica contro il Sudtirol, ci sarà il sorpasso. E così il sessantottenne di San Severino Marche, si ergerà sul terzo gradino del podio in solitaria.

A guardare tutti dall’alto con 565 presenze è Guido Mazzetti, una delle figure più iconiche della storia del Grifo di cui è stato anche giocatore. Sono state 192 le volte in cui ha diretto il Perugia dalla panchina. Nel 1966-1967 centrò una storica promozione in Serie B. Dietro Mazzetti, c’è Eugenio Fascetti che ha totalizzato 547 apparizioni in cadetteria. Con 517 gettoni, Castori è a meno 30 presenze da Fascetti, ed a meno 48 da Mazzetti. Il sorpasso in vetta è più che possibile nel futuro più o meno prossimo. L’allenatore biancorosso ha totalizzato 10 promozioni tra campionati dilettanti e professionistici. E’ l’unico allenatore italiano ad aver scalato tutti i campionati della Figc, vincendoli tutti tranne la Seconda Categoria, partendo dalla Terza Categoria fino alla massima serie.

