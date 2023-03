Perugia-Como 0-0, sorpasso fallito

Foto: Belfiore

Niente da fare al Curi, finisce senza reti contro i lariani

Carlo Forciniti 01 marzo 2023

Il Perugia torna a muovere la classifica. Ma fallisce il sorpasso sul Como che resta davanti con due punti di vantaggio. Dopo il ko di Pisa il Grifo reagisce almeno in parte e nonostante debba fare i conti ancora una volta con diverse assenze, prova fino all’ultimo a regalarsi la vittoria. Non tanto per il numero di palle gol, quanto per la voglia (che ogni tanto sfocia in frenesia) con cui tenta di avere la meglio sull’avversario. Tentativo vano. Occasioni? Poche. Da una parte e dall’altra. Le migliori? Di Luperini al crepuscolo del primo tempo e di Matos a inizio ripresa. Molte di più le ammonizioni da ambo le parti all’interno di un match vibrante, elettrico ma dimenticabile dal punto di vista tecnico. Domenica contro il Sudtirol, il Perugia - ora fuori dalla zona playout - deve essere più incisivo.

