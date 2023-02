Palermo-Ternana 0-0, Pigliacelli frena le Fere: il Lucarelli bis inizia con un pareggio

Foto: Lapresse

28 febbraio 2023 a

a

a

E' stata la gara dei portieri. Dopo Bertinato a Venezia, stavolta la Ternana ha trovato sulla sua strada un Pigliacelli in versione Superman, mentre Iannarilli ha salvato le Fere nel finale su Vido. Così il Lucarelli bis è iniziato in quel di Palermo con un pareggio senza gol. I rossoverdi hanno dominato in lungo e in largo l’avversario, ma il muro issato in solitaria dal portiere dei siciliani ha avuto la meglio. Occasioni soprattutto per Mantovani e Partipilo, da segnalare anche un palo colpito nel primo tempo da Diakitè.

Video su questo argomento Fere, Bandecchi contro i tifosi a fine gara: rissa sfiorata al Liberati | Video

Arriva quindi un punto importante più per il morale che per la classifica (Ternana a -2 dalla zona play off) , considerando la buona prestazione. Prossimo turno il 5 marzo al Liberati contro il Benevento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.