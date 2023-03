Perugia-Como, le scelte di Castori: novità Iannoni da esterno destro. In mezzo c'è Capezzi

01 marzo 2023 a

Tanti giovani tra i convocati del Perugia nel match di mercoledì 1 marzo contro il Como al Curi. Tra questi anche “una ventata di gioventù che fa bene”, ha detto Castori alla vigilia, rappresentata dai 4 baby Baldi, Seghetti, Ebnoutalib, Sulejmani che vanno a coprire in parte le defezioni degli squalificati Casasola, Paz e Kouan e degli infortunati Dell’Orco, Angella, Ekong e Di Serio.



LE SCELTE L’esterno destro di centrocampo, nel consueto 3-4-1-2 biancorosso, è sostanzialmente da inventare. Castori dovrebbe adattare un centrocampista dinamico come Iannoni. Le alternative meno probabili dall’inizio riguardano l’inserimento di uno dei due acciaccati: per Rosi sarebbe una collocazione naturale ma il difensore non è al top, Cancellieri è invece mancino e comporterebbe lo spostamento di Lisi. Altrimenti c’è anche l’opzione di una difesa a 4 che sarebbe una grande incognita. Parziale margine di manovra resta a Castori fra mediana e attacco. A centrocampo, insieme alla conferma di Santoro, le chiavi dovrebbero andare a Capezzi; sulla trequarti l’uomo derby Luperini mentre in avanti sono in 3 per 2 maglie e Di Carmine potrebbe rifiatare.

