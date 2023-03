Gubbio, attaccanti senza gol da tre mesi: di Vazquez l'ultima rete contro il Siena

Foto: PhotoStudio

01 marzo 2023 a

Eccezion fatta per il gol di rapina di Arena a Rimini il 4 febbraio scorso, gli attaccanti del Gubbio non segnano più dalla rete di Vazquez (su punizione) nel 2-0 contro il Siena il 3 dicembre 2022. Esattamente da 12 partite. Questa la serie: Gubbio-Siena 2-0 (Vazquez-Toscano), Torres-Gubbio 0-0, Gubbio-Pontedera 1-0 (Toscano), Montevarchi-Gubbio 2-1 (Redolfi), Gubbio-Fermana 1-3 (Bulevardi), Alessandria-Gubbio 2-1 (Bulevardi), Gubbio-Ancona 0-1, Entella-Gubbio 0-0, Gubbio-Carrarese 1-2 (Semeraro), Rimini-Gubbio 0-1 (Arena), Reggiana-Gubbio 3-1 (Bulevardi), Gubbio-Fiorenzuola 0-0, Imolese-Gubbio 1-1 (Semeraro).



Gubbio, un punticino a Imola: Semeraro nel finale firma l'1-1

ATTACCANTI Vazquez dopo la partenza di Mbakogu e Artistico (al loro posto è arrivato solo Arras e il settore d'attacco si è impoverito) ha ereditato il ruolo di prima punta. L'argentino però non segna da oltre 1100 minuti (recuperi compresi). Braglia ha sempre avuto fiducia in lui e “El cabezon” ha risposto con prestazioni che dal punto di vista dell’impegno sono state positive. Diverso il discorso su rendimento e gol segnati. Per lui, finora, lo score parla di solo 3 reti (contro Carrarese su rigore, Vis Pesaro e Siena). Ventisei presenze, di cui 25 da titolare, 15 volte sostituito, si è beccato tre ammonizioni e un’espulsione. Nel parco c’è poi Spina con 3 gol, Di Stefano con una rete. Arras ancora a secco. Alessandro Arena non è un attaccante centrale, uno sfondatore, un uomo d’area di rigore, un ariete. È un esterno, o un geniale interprete del ruolo di trequartista, o infine una seconda punta. Al massimo potrebbe fare il “falso nueve”. In ogni caso non è “il Centravanti” con la “C” maiuscola. Ma è proprio il “picciotto” di Marina di Ragusa il capocannoniere della squadra con 7 gol (uno su rigore). E il centrocampista Bulevardi il vice con 5 gol.

