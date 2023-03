Trestina, Cenerini in gol alla centesima presenza: "Qui sto bene, Gramaccia secondo padre"

Foto: Angelo Monaldi

Federico Cenerini, difensore centrale classe 1992, è alla sua quarta stagione con la maglia del Trestina. Maglia che ha sempre onorato con prestazioni tutto cuore e grinta, incarnando al meglio lo spirito battagliero che ai tifosi tanto piace. Il forte difensore centrale ha trascorsi anche nei campionati di serie C con Spal, Giacomense e Gavorrano. Poi ha disputato campionati di Eccellenza con Subasio, Villabiagio e Fabriano e in serie D con Todi e ancora Villabiagio. E' approdato a Trestina nella stagione 2019-2020, fortemente voluto dal diesse Sante Podrini e dall'allora allenatore Enrico Cerbella.

Federico domenica contro il Terranuova Traiana ha festaggiato le 100 presenze con la maglia bianconera, riuscendo anche a siglare il gol del momentaneo pareggio con un perfetto colpo di testa. “E' un'emozione particolare che mi dà grande soddisfazione. A Trestina mi trovo benissimo, per me queste 100 presenze in bianconero sono motivo di orgoglio e una carica in più a dare sempre il massimo. E' stato bellissimo bagnare le 100 presenze con un mio gol - ha concluso il difensore -. Tengo a ringraziare anche il mio capitano Stefano Gramaccia con cui ho giocato tante stagioni insieme, perchè con tutti i consigli che mi dà per me è come il mio secondo babbo”.

