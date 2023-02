Perugia, Dell'Orco operato al crociato: torna in campo tra sei mesi

L'intervento è stato eseguito nella clinica di Villa Fiorita

Cristian Dell’Orco è stato sottoposto a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento è stato eseguito in mattinata. L’operazione, eseguita dal professor Giuliano Cerulli, assistito dal dottor Alessandro Cirimbilli, presso la Clinica Villa Fiorita, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero del capitano del Perugia sono stimati in 6 mesi. La società augura al giocatore un rapido rientro in campo.

