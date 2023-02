Campriani, è partita la traversata dell'oceano Atlantico con la barca più piccola del mondo

Luca Mercadini 28 febbraio 2023 a

La nuova avventura è iniziata. Alessio Campriani è partito da Lanzarote alla volta di Guadalupa. Lunedì 27 febbraio a bordo della barca più piccola del mondo senza motore nè assistenza è salpato per la transoceanica in direzione Caraibi. Dopo 10 giorni di duro lavoro il nuovo via. Campriani, tifernate di 55 anni, era stato costretto a tornare a riva dopo il primo tentativo di attraversata con partenza dal Portogallo, rimasto tale a causa del guasto al pilota automatico della barca. Dopo 1200 chilometri di navigazione la necessità di cambiare rotta in direzione delle Isole Canarie dove la barca urtando accidentalmente sugli scogli riportava altri danni. Ecco, allora, il lavoro di riparazione e la ripartenza riorganizzata con il Team del Circolo Velico Centro Italia composto da Stefano Provincia (maestro d’ascia), Federico Rossi (docente di Ingegneria dell'Università di Perugia), Franco Milli (vicepresidente del Circolo Velico) e Federico Minelli (fotografo professionista e corrispondente dall’estero per i media).

Tutto pronto già dalla giornata di sabato ma motivi meteorologici consigliavano di attendere l’arrivo dei venti Alisei. Questione di strategia velica: l’imbarcazione è infatti progettata per seguire le correnti provenienti da Nord. Campriani è stato quindi trainato da una barca che lo ha seguito nella fase iniziale. Una volta verificato che tutto funzionasse al meglio la nuova avventura è iniziata e tutte le preoccupazioni e perplessità che hanno accompagnato il velista tifernate in questi giorni si sono subito dissolte. Determinante il sostegno di amici e collaboratori con Campriani che prima della partenza ha voluto rivolgere un saluto speciale alla Croce Rossa Italiana e a tutte le associazioni di beneficenza alle quali il Circolo Velico è legato da sempre. Ma come si svolge la giornata in barca durante la navigazione? Sono in molti a chiederselo e a cercare di capire come il velista riesca ad alimentarsi. Alessio Campriani lo spiega in un video: “La barca non è abitabile - racconta prima della partenza - esiste solo un a cellula di sopravvivenza senza cucina. Quindi va risolto il problema dello spazio e la gestione dell’alimentazione”. Il velista tifernate entra, poi, nel dettaglio: “C’è una sacca che contiene una trentina di pacchi, l’occorrente per fornire il giusto apporto calorico per 30 giorni di navigazione. All’interno un pasto principale e una serie di micro pasti da distribuire nella giornata: frutta secca, cioccolato, insalata di mare in scatola, un mars e una pastina. Piccoli spuntini accanto al pasto principale contenuto in una busta dove va messo mezzo litro di acqua. Una volta scaldata a temperatura va inserita la pietanza e si può mangiare con un cucchiaio di alluminio. Nel corso della navigazione (previste non più di sei ore di riposo giornaliero) sarà poi necessario avere potassio e sali minerali come integratori”. Questo il kit di sopravvivenza per 2.800 miglia nautiche (5.500 km) di oceano per raggiungere la destinazione finale e portare a termine la sua incredibile impresa.

