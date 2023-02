Palermo-Ternana, Lucarelli torna in panchina e convoca due esordienti

Foto: Principi

Il tecnico livornese torna stasera alla guida dei rossoverdi

Luca Giovannetti 28 febbraio 2023 a

Mantovani, reduce dalla distorsione alla caviglia destra subita nel derby, recupera in extremis, entra nell’elenco dei 21 convocati per la odierna sfida contro tra Palermo e Ternana e partecipa alla rifinitura svolta dai rossoverdi ieri pomeriggio a Palermo. Mister Lucarelli, questa sera in panchina al “Barbera” col vice Vanigli e col match analyst Alberti, potrebbe schierarlo dal primo minuto oppure potrebbe lasciarlo inizialmente in panchina a scopo precauzionale. Interrogativi circa il sistema di gioco (conferma del 3-4-1-2 oppure ritorno al 4-3-2-1 spesso adottato nelle prime 14 giornate). Rispetto a sabato scorso torna Cassata dopo un turno di squalifica per somma di ammonizioni mentre Proietti viene fermato dal giudice sportivo per il rosso diretto rimediato contro il Cittadella. Ancora indisponibili Agazzi, Capuano, Favilli e Ghiringhelli. Out anche Donnarumma (sospetta lesione al flessore sinistro). Prima convocazione stagionale per Ferrante e Ferrara, centrocampisti della Primavera.

Bandecchi richiama Lucarelli sulla panchina della Ternana

