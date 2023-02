Dottori dalla Libertas Rari Nantes all'azzurro: convocato in Nazionale

27 febbraio 2023 a

a

a

Al raduno della Nazionale giovanile (rappresentativa centro-nord) per i nati 2006 e seguenti c’è anche Piergiorgio Dottori, pallanuotista della Libertas Rari Nantes Perugia. Gli atleti convocati dal tecnico federale Massimo Tafuro sono 19: 8 liguri, 5 lombardi, 5 laziali e un umbro e saranno impegnati a Milano fino a domani martedì 28 febbraio per sedute di allenamento sia a secco che in acqua. Per Piergiorgio, classe 2007, è la prima convocazione tra gli azzurrini. L’atleta perugino cresce nel vivaio della Libertas Rari Nantes Perugia, con cui inizia a soli 7 anni d’età la scuola di minipallanuoto. Con la società umbra nel 2016-2017 e 2018 partecipa alla prima manifestazione internazionale Haba Waba Festival, categoria Under 11. Nel 2017 viene premiato come miglior marcatore al torneo Franco Baccini di Monterotondo, nel 2018 e 2019 partecipa al torneo internazionale Calcaterra Challenge e dal 2019 al 2021 all’Habawaba plus. Nel 2019 arriva quarto al Trofeo delle regioni con i 2005. Nel 2022 partecipa alle semifinali nazionali categoria Under 16 e alle semifinali e finali nazionali categoria Under 18 B.

Pallanuoto: Silipo, 'fa male perdere semifinale mondiale ma abbiamo ampi margini di crescita'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.