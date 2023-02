Ternana, Bandecchi ha deciso: torna Lucarelli in panchina

Foto: Stefano Principi

Al Barbera martedì sera (20.30) con l'ex tecnico di nuovo al timone

27 febbraio 2023 a

a

a

Cristiano Lucarelli torna sulla panchina della Ternana. Alla fine Bandecchi ha deciso per la scelta più logica con l'ex tecnico esonerato qualche tempo fa ancora sotto contratto fino al 2025. Peraltro il nome di Lucarelli era stato indicato al presidente Bandecchi da parte di Aurelio Andreazzoli nel momento in cui il tecnico di Massa rinunciava all'incarico dopo la sconfitta interna con il Cittadella (1-2). Per Lucarelli subita una panchina "scomoda" con la Ternana impegnata martedì sera (20.30) al Barbera contro il Palermo.

Video su questo argomento Fere, Bandecchi contro i tifosi a fine gara: rissa sfiorata al Liberati | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.