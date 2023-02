Ternana, Bandecchi frena sul ritorno di Lucarelli: vuole un'altra lettera di intenti

Foto: Principi

Video, immagini, commenti, parole, pareri. Non è facile mettere insieme i pezzi del sabato infuocato al Liberati. Anche nel day afte della Ternana, in città non si è parlato altro che della sfida con il Cittadella e di quanto successo dopo il triplice fischio finale di Marcenaro. Quindi, dopo gli interrogativi sui possibili e probabili futuri proprietari, con la chiusura al termine di una settimana concitata da parte dello stesso presidente Bandecchi confermando la presenza di Unicusano al timone, ecco ora che la Ternana si pone altre interrogativi su chi guiderà la prima squadra fino al termine della stagione.

Innanzitutto l’attualità. L’allenamento di domenica, svolto a porte chiuse, è stato condotto da Paolo Favaretto, che con ogni probabilità siederà in panchina nel turno infrasettimanale di martedì sera in quel di Palermo. Il collaboratore tecnico, giunto a Terni in estate proprio durante la gestione Lucarelli, è in possesso del patentino di allenatore e quasi sicuramente la scelta interna per la trasferta in terra sicula ricadrà su di lui. Tutto in attesa di ulteriori aggiornamenti. Per il futuro, gli indizi raccolti sin qui virano in direzione di un Lucarelli bis. Confermata come possibile pista da seguire in conferenza stampa dallo stesso presidente Bandecchi, sono diverse però le divergenze da appianare prima del ritorno a Terni. Il presidente Bandecchi ha parlato di seconda lettera da firmare (se in senso figurato o materiale sarà tutto da scoprire), una questione d’intenti per non incappare di nuovo negli errori del passato che avevano portato nel girone d’andata all’esonero.

