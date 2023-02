Imolese-Gubbio 1-1, Semeraro nel finale salva i rossoblù dalla sconfitta

26 febbraio 2023 a

E' finita in parità tra Imolese e Gubbio il match valevole per la ventinovesima giornata del girone B di Serie C. I rossoblù conquistano un punto quindi dalla trasferta emiliana, un pari che non può soddisfare pienamente la squadra di Braglia, visto che l'Imolese è l'unica squadra che ha fatto peggio del Gubbio in questo girone di ritorno. Proprio gli emiliani erano passati in vantaggio con Zanini nel primo tempo.

Nella ripresa, nel finale, l'1-1 del Gubbio firmato da Semeraro. Con questo risultato la squadra di Braglia resta al sesto posto, in piena zona play off, a -4 dal quarto posto occupato dall'Ancona. Prossimo turno, sabato 4 marzo, si torna al Barbetti contro l'Olbia.

