Sirci sulla Sir Susa ko in Coppa Italia: "Eravamo sicuri di vincere e ci siamo scottati"

25 febbraio 2023 a

a

a

Dopo aver vinto trentatré partite su trentatré, dopo aver dominato in lungo ed in largo in Italia e non solo, dopo aver conquistato il mondo, la Sir Susa Perugia aveva tutto per conquistare anche Roma. Per portare a casa l’ennesima Coppa Italia della propria storia davanti a 1.200 Sirmaniaci che hanno sperato fino all’ultimo in una rimonta che sarebbe stata clamorosa. Ed invece, la sceneggiatura (sponda bianconera) non prevedeva il lieto fine.

Sir Susa subito eliminata dalla Final Four di Coppa Italia: Piacenza vince 3-0

Merito di una superlativa Piacenza. Demeriti di una Sir Susa che per lunghi tratti della semifinale è parsa in bambola. Comprensibile la delusione di Gino Sirci. “Ci siamo comportati come una squadra delle giovanili - ammonisce il presidente dei Block Devils -. Siamo entrati in campo con la sicurezza di aver già vinto. Io in primis credevo che ce l’avremmo fatta. Ci siamo scottati anche perché di fronte avevamo un avversario che quando carbura trova il modo di fare male a chiunque. Si sono salvati in pochi, forse nessuno. C’è tanto rammarico - prosegue nella propria analisi il patron -. Abbiamo buttato via la partita, buttata alle ortiche. Siamo andati fuori di testa, eravamo scarichi. Piacenza ha giocato alla grande, le faccio i complimenti. Ci ha insegnato come si entra in campo. Aveva fame. Fame di vincere. Per noi così non è stato”. Secondo Sirci il problema è stato anche se non soprattutto di natura mentale. “Ripeto, eravamo convinti di farcela. La battuta è stata lo specchio dell’anima, della gara. Loro hanno servito benissimo, noi non abbiamo fatto altro che sbagliare dai 9 metri”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di domenica 26 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.