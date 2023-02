Faloci campione italiano nel lancio del disco: a Rieti fa 57,89

25 febbraio 2023 a

a

a

Torna a festeggiare il titolo italiano Giovanni Faloci, trestinese classe 1985. Dopo una gara molto combattuta, per la dodicesima volta in carriera il discobolo umbro delle Fiamme Gialle si aggiudica il tricolore, che gli mancava da un anno e mezzo, con 57,89. Appena tre centimetri separano il vincitore dal toscano Alessio Mannucci (Aeronautica): il campione estivo della scorsa stagione si avvicina con 57,86 per chiudere in seconda posizione. Terzo il 22enne Enrico Saccomano (Atletica Malignani Libertas Udine) che riconferma il titolo promesse con 55,48 davanti al tricolore uscente Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro), quarto a 55,08.

MARTELLO

Gregorio Giorgis (tifernate classe 2002 che ha vestito la maglia dell’Atletica Avis Macerata con 61,80) terzo negli Under 23 dietro a Davide Costa (Cus Genova, 66,53) e il non ancora ventenne Davide Vattolo (Atl. Malignani Libertas Udine, 65,03). Giorgis è settimo nella classifica generale.

Il tifernate Mattia Pasquetti vince il titolo italiano indoor Allievi nel lancio del peso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.