Ternana nel caos, si è dimesso il tecnico Andreazzoli

Foto: Principi

25 febbraio 2023 a

a

a

Clima rovente al termine della partita tra Ternana e Cittadella dove i rossoverdi in pieno recupero hanno perso un match pesante, un ko che ha fatto decidere ad Aurelio Andreazzoli di dimettersi. I tre punti se li prendono i veneti, ma a far ancora più rumore è il durissimo scontro verbale avvenuto tra il presidente Stefano Bandecchi ed alcuni tifosi della Curva Est, con il patron trattenuto a fatica dalle proprie guardie del corpo.

Video su questo argomento Fere, Bandecchi contro i tifosi a fine gara: rissa sfiorata al Liberati | Video

Quello che resta però è il risultato ed una classifica che adesso comincia a mettere paura in casa Fere. In sala stampa è proprio Stefano Bandecchi a prendere la parola annunciando le dimissioni di Aurelio Andreazzoli. “Il tecnico con mio immenso dispiacere ha deciso di dimettersi. Ho tentato di farlo rimanere in sella, ma non ci sono riuscito", le prime parole del patron.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.