Ternana-Cittadella 1-2, Crociata ribalta le Fere dopo l'espulsione di Proietti: non basta Diakitè

Una doppietta di Crociata nella ripresa ribalta la Ternana e fa volare il Cittadella al Liberati: finisce 2-1, con le Fere che recriminano per l'espulsione di Proietti all'11' del secondo tempo, quando i rossoverdi erano in vantaggio 1-0. Un match che era iniziato bene per la squadra di Andreazzoli, in vantaggio poco dopo la mezz'ora con Diakitè su assist del rientrante Donnarumma.

Nella ripresa però cambia tutto: all'11' Proietti si fa espellere e Crociata trascina il Cittadella con una doppietta. Primo gol al 23' e raddoppio al 48', quando la Ternana stava già pensando di raccogliere almeno un punto. La classifica si comincia a complicare per le Fere: i play off distano tre lunghezze ma il vantaggio sulla zona play out è di appena 5 punti. Al prossimo turno, martedì 28, c'è l'insidiosa trasferta a Palermo.

