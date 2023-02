Pisa-Perugia 2-1, i nerazzurri in dieci rimontano il rigore di Casasola: decisivi Morutan e Marin

Foto: Lapresse

Per il Perugia arriva un ko che non ci voleva. Reduce dal successo nel derby contro la Ternana, cade a Pisa. La squadra di D’Angelo, in dieci per diverso tempo dopo l’espulsione comminata ad Hermannsson alla mezzora del primo tempo, rimonta lo svantaggio iniziale firmato da Casasola su rigore, imponendosi 2-1 grazie ai gol di Morutan e di Marin, che decide la sfida con una perla da fuori area. I nerazzurri non vincevano in casa da metà dicembre.

Grifo verso Pisa, ma in sei danno forfait

Senza diversi giocatori, il Grifo - ancora una volta incapace di reagire dopo lo svantaggio - si fa rimontare nel frangente in cui giocava con un uomo in più, ed in vista del match con il Como dovrà inoltre fare a meno anche di Casasola e Kouan che ammoniti, verranno squalificati, e di Paz che al 30’ della ripresa è stato lui pure espulso per una sbracciata su Calabresi. In classifica i biancorossi restano a quota 29, sempre in piena lotta salvezza, Pisa a quota 38, al sesto posto.

