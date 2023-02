Il portiere prende la palla con le mani sul retropassaggio e l'arbitro dà rigore: gara da ripetere

Foto: Sito Trestina

Ripetizione della partita. Questa la decisione del giudice sportivo circa il reclamo del Trestina per il match dei Giovanissimi regionali contro il Santa Sabina. In pratica il Trestina, società reclamante, aveva lamentato un un errore tecnico dell’arbitro, “il quale - si legge - si sarebbe concretizzato quando, in seguito al tocco con le mani del pallone da parte del portiere dello stesso Trestina, conseguentemente ad un retropassaggio di un suo compagno di squadra, l’arbitro assegnava un rigore anziché una punizione”.

La richiesta di vittoria a tavolino non poteva essere accettata dal punto di vista regolamentare e pertanto il giudice sportivo ha disposto la ripetizione del match; come si evince dall’esame del referto arbitrale, infatti, il direttore di gara ha pacificamente ammesso l’errore specificando che al 23’ del primo tempo, il portiere dello Sporting Club Trestina, “toccava e si impossessava del pallone passato volontariamente da un suo compagno. Erroneamente concedevo un calcio di rigore ai locali. Dopo aver ripreso il gioco mi rendevo conto di aver sbagliato ma ormai non potevo tornare indietro alla mia decisione”. Nessun dubbio può sussistere circa il fatto che l’episodio in questione concretizzi un chiaro errore tecnico in senso oggettivo e non un mero errore di valutazione dell’arbitro. L'errore tecnico comporta la necessità di ripetizione della gara, laddove detto errore abbia influito sul regolare svolgimento della stessa. Non vi è dubbio che l’errata concessione del calcio di rigore, fra l’altro realizzato, abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Ne consegue, inevitabilmente, l’accoglimento del reclamo.

