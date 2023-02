Ternana, Bandecchi cambia idea: "Non vendo più. Unicusano resta proprietaria del club"

Foto: Principi

Clamoroso dietrofront. Quando sembrava imminente la cessione a una cordata italo-americana capeggiata dall'imprenditore Guardascione, Stefano Bandecchi sembra averci ripensato e pare orientato a tenersi la Ternana. Quantomeno non cederà il 100% delle azioni.

“L’Unicusano intende restare proprietaria al 50%, quindi la Ternana è in vendita al 50% ma non a un solo offerente perché la quota massima per ogni investitore è del 30 - le parole dell'attuale patron rossoverde su Tag24 -. Unicusano resta la capofila e l’azionista di riferimento, ho cambiato idea perché sono affezionato alla Ternana, poi con i nostri avvocati abbiamo deciso che il 40-50% della Ternana è congruo con la nostra immagine. Il progetto stadio clinica va avanti come prima. Ringraziamo tutte le società che erano interessate all’acquisto del 100% - ha concluso Bandecchi riferendosi probabilmente alla cordata italo-americana - ma ad oggi le cose sono cambiate”. Decisivo anche un colloquio che lo stesso Bandecchi ha avuto con il tecnico Andreazzoli e un messaggio ricevuto da capitan Palumbo, che evidentemente lo hanno convinto a restare.

