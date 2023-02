Sir Susa alla Final Four di Coppa Italia, Anastasi e Leon tornano a Roma per vincere un altro trofeo

Foto: Benda

Anastasi e Leon. Tecnico e capitano della Sir sono pronti a tornare a Roma. Il coach mantovano dopo 13 anni, l’opposto cubano a cinque anni di distanza dalla finale di Champions League. Per l’allenatore il PalaEur vuole dire riscatto: alla guida della nazionale italiana arrivò alla semifinale dei Mondiali 2010 ma poi perse con il Brasile e lasciò anche il terzo posto alla Serbia. Il numero 9 dei Block Devils, al contrario, a Roma ha vinto una delle sue cinque Champions conquistate ai tempi di Kazan. Ricordo meno felice per Perugia che perse 3-0 in finale proprio contro i russi ma al termine di una due giorni esaltante organizzata con grande puntiglio e seguita da un pubblico numeroso e passionale. Ora ci risiamo. Di nuovo Roma. Con Anastasi e Leon dalla stessa parte. In palio con ci sono nè Mondiali nè titolo europeo per club ma quella Coppa Italia che la Sir detiene, che ha vinto già altre volte e che nel week end vorrebbe nuovamente portare a casa.

“Torno in un palazzetto dove qualche anno fa ho vinto la Champions con Kazan. Voglio riprovare a vincere. Ancora a Roma, stavolta con la Sir. Non vedo l’ora di essere lì per vedere il muro bianco dei nostri tifosi, ovviamente faremo di tutto per cercare di alzare la coppa”. Wilfredo Leon non sta nella pelle come del resto coach Anastasi che freme per giocare di fronte ai 12mila del palazzetto romano: “Sono felicissimo di partecipare a questa Final Four. A Roma avevo giocato il mondiale del 2010 come allenatore della nazionale italiana e tornare al PalaEur mi riempie di gioia”. Appuntamento fissato per sabato 25 febbraio (ore 15.30).

