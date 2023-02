Ternana, una vendita da 20 milioni di euro

Ore frenetiche in casa rossoverde in attesa dell'ufficialità

24 febbraio 2023 a

a

a

“Quando io comprai la Ternana questa aveva un bilancio che si aggirava intorno agli otto milioni contro la trentina di oggi". Parole e musica di Stefano Bandecchi. "Cosa vuol dire trenta milioni di bilancio? Che la Ternana ha un bilancio che vale la metà di quello del Comune, che si aggira intorno ai settanta-ottanta milioni. Vuol dire che la Ternana Calcio è la cosa più importante in assoluto che avete a Terni". Bandecchi prosegue: "Sapete ora chi l’acquisterà quanto pagherà? Pagherà cifre da Serie A. Per acquisire oggi la Ternana servono più di 20 milioni di euro. Poi ne servono una trentina per gestire la società. Ma chi la comprerà non lo farà con una valigetta piena di soldi. La pagherà con assegni circolari e bonifici”. Questo per dire che ci vuole rispetto nei confronti degli acquirenti. In pelo resta la famiglia Guardascione.

Bandecchi sulla vendita della Ternana: "C'è un gruppo affidabilissimo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.