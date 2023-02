Espulso, spintona l'arbitro e cerca di strappargli il cartellino: maxi squalifica

Protagonista un giocatore di futsal della società del Miriano che milita in C2

Tanto lavoro anche questa settimana per il giudice sportivo dell’Umbria, l’avvocato Marco Brusco, che assistito da Fabio Fiordi rappresentante degli arbitri, ha dovuto prendere in esame referti arbitrali particolarmente “caldi”. E non solamente quelli riguardanti il calcio dilettantistico e giovanile della nostra regione, ma anche quelli relativi alle gare dello scorso fine settimana nel calcio a 5. L’episodio più grave è accaduto nel campionato di serie C2 di futsal e ha visto protagonista un calciatore espulso della squadra del Miriano. Il giocatore in questione è stato fermato dal giudice sportivo fino al 30 giugno, quindi oltre quattro mesi, “perché, al 30’ del secondo tempo, in seguito all'espulsione di un compagno di squadra - si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Comitato regionale Umbria della Figc-Lnd -, lasciava la panchina ed entrava in campo, avvicinandosi all’arbitro con fare minaccioso. Raggiuntolo, lo spintonava leggermente, in maniera irriguardosa, senza provocargli dolore e proferendo all'indirizzo del predetto frasi irriguardose. Ricevuto il cartellino rosso cercava senza riuscirvi di strappare il cartellino dalle mani dell’arbitro rifiutandosi, altresì, di mostrare il numero di maglia (comunque rilevato dall’arbitro). Durante gli ultimi minuti di gioco il predetto si posizionava fuori dal recinto di gioco e proferiva frasi minacciose all'indirizzo del direttore di gara”.

Prende per il collo un giocatore avversario: allenatore squalificato fino al 30 giugno

