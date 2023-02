Orvietana prima in Giovani D valore: con la salvezza ecco il premio da 25 mila euro

Pubblicata la classifica delle società del girone E che utilizzano più Under in campo

24 febbraio 2023 a

a

a

Un unico obiettivo domenica in casa della Sangiovannese: cercare di fare bottino pieno. L’Orvietana ora erca ancora con maggior convinzione la salvezza nel campionato di serie D, perché per la festa potrebbero arrivare nelle casse della società biancorossa anche 25 mila euro che, di questi tempi, non fanno mai male. Sì, perché in base al quarto aggiornamento pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti e relativo alla 23esima di campionato, i biancorossi sono primi nel girone E, con 935 punti, in “Giovani D valore”, la speciale classifica che premia le società che ricorrono di più all’utilizzo in campo dei giovani (i nati negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo). A termine della 28esima giornata (evitando in tal modo eventuali possibili speculazioni derivanti da gare tra club senza alcun interesse di classifica) alla vincitrice andranno appunto 25 mila euro, alla seconda 15 mila e alla terza 10 mila. Nemmeno un euro, però, in caso di retrocessione ed è per questo che la squadra di Fiorucci, al momento penultima a +1 sul Montespaccato, proverà a rimanere in serie D a tutti i costi. Nella classifica Giovani D valore, quinto è il Trestina a quota 565 punti, 14esimo il Città di castello con 234 punti.

L'Orvietana esonera mister Ciccone e il direttore generale Arcipreti: fatale il ko nel derby

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.