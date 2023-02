Perugia, quanti problemi: sei giocatori sono out

Tanti infortuni in vista della gara di venerdì sera

Gabriele Angella è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo soleo della gamba destra. Problemi anche per altri giocatori del Perugia alla vigilia della sfida di venerdì sera a Pisa. Emmanuel Ekong sta svolgendo cure fisioterapiche per una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Giuseppe Di Serio ha svolto lavoro personalizzato per trauma distorsivo alla caviglia sinistra con interessamento capsulo-legamentoso. Per Damiano Cancellieri e Aleandro Rosi seduta di lavoro in palestra, entrambi per un risentimento muscolare adduttorio. Seduta di lavoro differenziato per Marco Olivieri per un affaticamento muscolare al flessore sinistro.

Grifo verso Pisa, rientra Dell'Orco: difficili i recuperi di Curado e Olivieri

