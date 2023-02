Ternana, vendita a un passo: ecco chi guida la cordata in pole position

Foto: Stefano Principi

Vendita della Ternana, arriva la stretta finale. Dopo giorni frenetici, scanditi da un susseguirsi di notizie sui possibili acquirenti che rileveranno la società di via della Bardesca nell’immediato futuro (forse addirittura prima della prossima sfida di campionato), mercoledì 22 febbraio la situazione relativa alla vendita ha compiuto un deciso passo in avanti. Il tam-tam è iniziato nel primo pomeriggio quando Tag24, il quotidiano online della Università Niccolò Cusano, ha confermato la pista che porta alla vendita totale della società. “Il club umbro - si legge su Tag24 - sarebbe stato venduto interamente al 100% ad una società straniera. Ci sarebbero stati già i passaggi sui conti correnti di entrambe le aziende ed entro fine settimana l’operazione verrà conclusa e sarà dato l’annuncio. Chissà che con la sfida di sabato 25 febbraio con il Cittadella la Ternana non abbia già un nuovo proprietario”.

Quindi il fondo italo-americano che ha chiesto la totalità della Ternana sembra a oggi essere in pole position nel rilevare la società rossoverde. Il focus, dunque, si sposta qui. Nelle settimane passate, un gruppo interessato a comprare la Ternana è stato visto passeggiare all’interno del Liberati insieme all’ex presidente Ranucci e all’attuale vicepresidente Tagliavento. Si tratta di Francesco Guardascione, imprenditore di origini campane, e suo figlio Mario, che insieme al socio Antonio Di Lauro attraverso la Holding Maraja gestiscono svariate attività ricettive (resort e hotel) in giro per il mondo tra cui in Spagna. Bandecchi con Unicusano è pronto dunque a lasciare definitivamente tutto il pacchetto della società.

