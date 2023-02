Perugia, Curado e Olivieri verso il forfait anche a Pisa: torna Dell'Orco

Foto: Lapresse

Il mercato di gennaio e il pieno recupero di alcune colonne hanno aggiunto soluzioni. Angella è tornato al top come certezza difensiva insieme a Rosi e si è rivisto con buoni risultati anche Struna; sono cresciuti Iannoni e Luperini, Capezzi ha già preso in mano il centrocampo, sta riprendendo la condizione Matos ed Ekong si è dimostrato inesperto ma brillante per sostenere l’attacco.

In questa fase è necessario davvero l’apporto di tutti. In vista di Pisa infatti, oltre alla squalifica dell’atteso ex Lisi, appare improbabile il recupero di Curado e Olivieri, in forte dubbio sono Rosi e Di Serio. Nella seduta di allenamento di martedì 21 febbraio, sempre a porte chiuse, è tornato invece in gruppo capitan Dell’Orco che, dopo il riposo forzato nel derby per evitare rischi rispetto a un affaticamento muscolare, è pronto a riprendersi il posto nella linea difensiva.

