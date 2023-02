Calcio a 7 Uisp, Palini della New Start da record: 10 gol in una sola partita

22 febbraio 2023 a

Palini ancora uomo dei record nel torneo di Calcio a 7 Uisp. Non è passato nemmeno un anno infatti dall'incredibile serie di gol consecutivi di Nicola Palini interrotta a 23 partite di fila, che il talento della New Start (squadra in vetta alla classifica del campionato di competenza a punteggio pieno) probabilmente ha fatto registrare un altro primato che ha ancora di più dell'incredibile: 10 gol in una partita.

E' sempre calcio a 7, è sempre campionato Uisp ma numeri del genere sono da capogiro e probabilmente si tratta di un record quasi impossibile da superare. Il talento di Bevagna incanta ancora. Se quindi in Nba si dà (giustamente) risalto alle triple doppie di Jokic e Doncic (e non solo), nel piccolo mondo del Calcio a 7 Uisp c’è Nicola Palini capace di stupire con i suoi gol a grappoli. La New Start è un rullo compressore anche grazie a lui e siamo sicuri che il talento di Bevagna farà di tutto per aggiornare la sua collezione di record.

