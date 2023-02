Ternana brutta tegola, lungo stop per Ghiringhelli e Mantovani

Rossoverdi ai minimi termini in difesa dopo gli ultimi stop

Prosegue il lavoro della Ternana che sabato prossimo, alle 14, affronteranno al Liberati il Cittadella. Lavoro personalizzato per Bogdan, Corrado, Capuano e Favilli (l’attaccante aveva riportato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra nel corso della gara con il Parma); terapie per Agazzi. Luca Ghiringhelli, uscito per infortunio a Perugia, si è invece sottoposto a risonanza magnetica e visita specialistica presso Villa Stuart a Roma. L’esito ha evidenziato una lesione a carico del legamento crociato posteriore del ginocchio destro, senza indicazione chirurgica. Il calciatore, già da oggi, ha iniziato il programma riabilitativo nell’ambito di un trattamento di natura conservativa.Accertamenti strumentali anche per Valerio Mantovani, anche lui uscito anzitempo nel derby per infortunio. Per il difensore romano distorsione della caviglia destra e percorso riabilitativo iniziato già questo pomeriggio. Il programma di lavoro settimanale, per oggi, prevede un allenamento mattutino al Giorgio Taddei, a porte chiuse.

