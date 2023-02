E' Machi il nuovo allenatore del Città di Castello

Foto: Ivana Cangi

La decisione dopo la pesante sconfitta di Livorno

21 febbraio 2023 a

a

a

Il Città di Castello ha scelto. Dopo l'esonero di Alessandria, il club ha valutato diversi profili fino a scegliere il nuovo tecnico. Si tratta di Gualtiero Machi, ex giocatore biancorosso e già allenatore biancorosso. Dopo la pesante sconfitta di Livorno la società ha deciso di cambiare. Erano stati valutati anche i profili di Rossitto, ex giocatore dell'Udinese ed erano circolati anche i nomi di Palazzi e Beoni, poi smentiti. Alla fine la scelta su un allenatore che conosce la categoria per portare il Città di castello lontano dalle secche della classifica.

Serie D: Città di Castello di rimonta sul Montespaccato, pari d'oro per l'Orvietana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.