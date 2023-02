Basket, l'eugubino Francesco Taccetti nel trionfo in Coppa Italia di Brescia

Foto: Sito Pallacanestro Brescia

Incredibile ma vero. Brescia parte con il numero 8 del tabellone della Final Eight di Coppa Italia e, sorpresa delle sorprese, alla fine vince la sua prima coccarda tricolore. E in questo straordinario successo c’è anche la firma di un eugubino. Francesco Taccetti, 46 anni, è assistente coach e video analyst delle rondinelle bresciane (nella foto del sito della pallacanestro Brescia a firma di Marco Brondi). Famiglia di sportivi quella di Taccetti. Suo padre Leo è stato giocatore di calcio con un lungo passato in serie C e trascorsi anche nel Perugia e a Gubbio dopo una carriera a suon di gol tra Messina, Casertana, Empoli e altri club.

Francesco, invece, ha giocato a basket e la pallacanestro è rimasta sempre la sua passione anche dopo la laurea in ingegneria. A Ravenna la decisione di tornare nel mondo della palla a spicchi, poi la positiva esperienza a Reggio Emilia fino all’avventura di Brescia. Domenica nella finalissima di Torino al Pala Alpitour l’incredibile impresa con la vittoria a spese della favoritissima Milano e poi il trionfo in finale contro la Virtus Bologna.



