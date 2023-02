L'amichevole dell'Italia femminile Under 23 diretta da una terna tutta umbra

Arbitro Ilaria Possanzini di Foligno, assistenti Cannizzaro e Trotta. Poi Ciommei

Dopo le vittorie contro Belgio e Portogallo, oggi 20 febbraio a Coverciano la Nazionale Under 23 femminile ha battuto 3-1 in amichevole la Svezia ottenendo un altro successo, il terzo stagionale, contro un’avversaria di prestigio. A tre mesi di distanza dal pareggio con l’Inghilterra nell’ultima amichevole disputata, nel primo impegno ufficiale del 2023 l’Italia si è presentata con una formazione diversa, ma ha mostrato lo stesso bel gioco espresso con le pari età. E stavolta ha trovato anche la via del gol grazie alle reti realizzate nella prima mezz'ora da Pavan e Massimino e a inizio ripresa da Glionna, dopo che la Svezia aveva accorciato le distanze nel finale di primo tempo col rigore di Lundin. A dirigere la gara è stata chiamata l’umbra Ilaria Possanzini, arbitro Can D della sezione Aia di Foligno, che nell'occasione è stata coadiuvata dall’assistente regionale Giulia Cannizzaro di Foligno e dalla collega perugina Chiara Trotta, il quarto ufficiale è Diletta Ciommei di Terni.

