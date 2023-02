Caligiana, record italiano cadette nei 1000 metri per la portacolori dell'Atletica Capanne

20 febbraio 2023 a

A Padova, in un meeting nazionale Caterina Caligiana dell’Atletica Pro loco Capanne ha stravinto la gara dei 1000 metri stabilendo il nuovo record italiano cadette indoor (14-15 anni) con il tempo di 2.57.22 togliendo mezzo secondo abbondante al vecchio record che apparteneva dal 2016 con 2.57.75 all’atleta marchigiana Emma Silvestri. Caterina nonostante l’alto numero di partecipanti ben 52, ha preso subito il comando delle operazioni aumentando via via il divario sulle pur forti avversarie.

Soddisfattissimi i due coach Sauro Mencaroni e Michele Caligiana i quali consci della forza della Kety, erano sicurissimi della realizzazione di questa impresa.

Altre tre medaglie per l'Umbria ai campionati italiani Cadetti

A questo punto Caligiana è più che mai lanciata per un grande piazzamento ai campionati italiani di cross che si svolgeranno a Gubbio al teatro romano il 12 marzo prossimo. E non potrebbe essere altrimenti viste le eccellenti prestazioni sia in pista che nelle corse campestri: dopo il secondo posto al cross del Campaccio era infatti arrivata la vittoria nella 5 Mulini. Ora, in sequenza, l’ultimo straordinario risultato.



