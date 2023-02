Ternana in vendita, Bandecchi: "C'è un gruppo affidabilissimo"

Giorni cruciali sulla trattativa di cessione del club rossoverde

Il presidente Bandecchi, con un video su Instagram, nel post partita di sabato ha dichiarato che “questa settimana è il caso che io perda anche la Ternana”. I segnali vanno tutti in direzione della trattativa di vendita dopo l’annuncio di qualche settimana fa fatto dallo stesso numero uno di via della Bardesca. A oggi, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero almeno due manifestazioni d’interesse concrete sul tavolo. Una da un gruppo italo-americano che vorrebbe la totalità delle quote: “Affidabilissimi e fortissimi”, ha detto Bandecchi. C’è poi un fondo che lascerebbe una quota non ben precisata all’attuale proprietà. “In ogni caso il progetto stadio-clinica andrà avanti”, ha chiuso il presidente nel solito video di giornata. Tutto a giorni di distanza dal primo avvistamento al Liberati di un gruppo che, forse, potrebbe rientrare tra i possibili acquirenti.

