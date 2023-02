Superlega, Sir travolgente stende anche Cisterna: 3-0

Foto: Benda

Per i Block Devils si tratta della 33esima vittoria da inizio stagione

Perugia dice 33. Come le vittorie consecutive in stagione. Questa volta, ad arrendersi (3-0) è Cisterna che ha il merito di far sudare la Sir Susa nel primo e soprattutto nel terzo parziale. Solo che la formazione del patron Sirci ha mille risorse. Ed anche quando sembra poter lasciare un set per strada, riprende a macinare gioco e punti. E per gli avversari, non ce n’è. In ogni caso, il prologo con vista Final Four di Roma in programma nel prossimo fine settimana, si rivela più probante del previsto. E viene superato in pieno. Plotnytskyi (Mvp) trascina i suoi con 19 punti con il 68% e 4 ace. Leon si ferma a 6. Rychlicki ne segna 8. Flavio si nota con 4 muri. Dall’altra parte, Dirlic chiude a quota 15 punti.

