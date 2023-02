Gubbio-Fiorenzuola 0-0, i rossoblù di Braglia non vanno oltre il pareggio al Barbetti

19 febbraio 2023 a

Non va oltre il pareggio il Gubbio contro il Fiorenzuola nel match di domenica 19 febbraio al Barbetti. Un brodino dopo la sconfitta in casa della capolista Reggiana.

Il Gubbio si fa subito da parte, tutto facile per la Reggiana: 3-1

Con questo risultato la squadra di Braglia resta per il momento al quinto posto, in attesa dell'impegno della Carrarese, in piena zona play off ma ancora ben lontano dalla formazione che ha fatto sognare i suoi tifosi nel girone d'andata. Al prossimo turno, in programma domenica 26 febbraio, trasferta sul campo dell'Imolese.

