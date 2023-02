Bandecchi dopo il ko nel derby: "In questa settimana perdo pure la Ternana"

Foto: Principi

Con un video sulla via del ritorno dal Curi di Perugia, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha commentato così la prima sconfitta nella straregionale dell’era Unicusano: “Il mio ultimo derby da presidente non è andato benissimo. Dopo sei derby, quattro vinti e due pareggiati, la sconfitta poteva arrivare. Per la gioia dei perugini e di quei ternani che non mi sopportavano e non mi sopportano, ho perso il derby e questa settimana è il caso che io perda anche la Ternana”.

Bandecchi rassicura i tifosi: "La Ternana non sparirà"

Ultima parte relativa, magari, allo stato di vendita della società, con alcuni possibili acquirenti già intravisti al Liberati negli ultimi giorni.

