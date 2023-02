Novellino ricorda Castagner: "Ha fatto la storia, mi diede la maglia di Sollier"

Il popolare Monzon piange la scomparsa del grande tecnico

"Sono senza parole. Poco fa mia figlia mi ha detto: sembra che Castagner sia morto. Castagner rappresenta la storia". Walter Alfredo Novellino, ex giocatore del Perugia allenato da Castagner ricorda come ha appreso la triste notizia. "Il primo anno vissuto insieme è il ricordo più bello, ricordo che mi ha dato la maglia di Sollier. Sono legatissimo alla sua famiglia. Mi dispiace molto. Non sapevo stesse così male".

Morte Castagner: da domenica pomeriggio camera ardente a San Sisto

