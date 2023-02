Perugia-Ternana 3-0, doppio Luperini più Santoro: derby al Grifo nel giorno dell'addio a Castagner

Foto: Belfiore

18 febbraio 2023 a

a

a

Il Perugia vince il derby con la Ternana 3-0 e conquista tre punti vitali in ottica salvezza nel giorno della morte del suo più grande tecnico di tutti i tempi, Ilario Castagner. Dopo un primo tempo in cui erano state le Fere a rendersi pericolose con Falletti e Partipilo, nell'intervallo è arrivata la notizia della scomparsa di Castagner e di fatto nella ripresa il Grifo si è messo a graffiare. I gol al minuto 8 con Luperini in mischia; reazione rossoverde con Falletti e con il gol annullato a Defendi per una precedente spinta di Partipilo ad Angella.

x foto Belfiore 1 / 6

Poco dopo la mezz'ora, al 31', il raddoppio a opera di Santoro. Nel recupero Luperini si regala la doppietta personale per il definitivo 3-0. Con questo risultato il Perugia di Castori si tira per ora fuori dalla zona play out e sale a quota 29 punti, mentre la Ternana resta a 34, a -1 dalla zona play off. Al prossimo turno Perugia di scena a Pisa venerdì 24 febbraio alle 20,30, Ternana al Liberati contro il Cittadella sabato 25 alle 14.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.