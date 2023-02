Perugia, è morto l'ex tecnico Ilario Castagner

Foto: Belfiore

18 febbraio 2023 a

E' morto l'ex tecnico di Perugia, Milan e Inter, Ilario Castagner. Castagner aveva 82 anni. L'annuncio dal figlio Federico sui social network: "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà".

Ilario Castagner, gli 80 anni del totem del Grifo: "Il Perugia dei miracoli il mio ricordo più bello"

Castagner lega il suo nome nel mondo del calcio soprattutto al Perugia, guidato a più riprese. Dalla celeberrima stagione in serie A nel 1978-79 chiusa al secondo posto da imbattuto grazie al "Perugia dei miracoli", all'altro indimenticato spareggio nel 1998 per salire in Serie B contro il Toro.

