Cappelletti convocato in nazionale: un umbro in azzurro a 30 anni da Brunamonti

Sono 16 gli azzurri selezionati da Gianmarco Pozzecco per le ultime due gare di qualificazione al Mondiale 2023 (25 agosto e 10 settembre), manifestazione cui l’Italia è già qualificata. Gli azzurri giocheranno contro l’Ucraina al Modigliani Forum giovedì 23 febbraio alle ore 21 e contro la Spagna a Caceres domenica 26 febbraio alle ore 18. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport, Eleven e Sky Sport.

Lo spoletino Cappelletti è l'Mvp italiano della serie A2

Marco Spissu è stato autorizzato a raggiungere il raduno nella giornata del 21 febbraio. C'è anche lo spoletino Alessandro Cappelletti, in forza alla Tezenis Verona. Alessandro Cappelletti (nella foto il primo da sinistra) riporta l'Umbria in Nazionale di basket dopo oltre trent'anni (l'ultimo fu Roberto Brunamonti). Il play 27enne di Spoleto (22 ottobre 1995), ora in forza alla Tezenis Verona in serie A1, ha convinto a suon di ottime prestazioni e di assist (5,2 a partita, è il quarto in graduatoria nazionale)

