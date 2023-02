Campriani sfida l'Oceano, da Lanzarote a Guadalupa

Il navigatore tifernate pronto per la nuova avventura in mare aperto

Luca Mercadini 18 febbraio 2023 a

Da Lanzarote a Guadalupa sono 5.500 chilometri, 2.800 se ragioniamo in termini di miglia nautiche tanto care ai naviganti. E’ la nuova sfida che attende Alessio Campriani, classe 1968, pronto ad attraversare in solitaria l'Oceano Atlantico fino ai Caraibi a bordo della barca a vela più piccola al mondo. Senza motore né assistenza, una vera e propria impresa che non spaventa di certo il bancario tifernate abituato ormai da tempo ad avventure del genere...

