Perugia-Ternana, ecco i 22 che scenderanno in campo

Foto: belfiore

Alle 16.15 in campo al Curi per la sentitissima straregionale

18 febbraio 2023 a

a

a

Vale per ogni vigilia. A maggior ragione per quella che precede il derby. Anche nella rifinitura Fabrizio Castori allenatore del Perugia tenuto tutti i grifoni sulla corda. Il tecnico può comunque tirare un sospiro di sollievo perché Dell’Orco, Di Carmine e Di Serio sono tornati in gruppo. Il difensore ha buone possibilità di partire dall’inizio nella retroguardia a tre, base del 3-4-1-2 di partenza. Davanti a Gori che oggi toccherà quota 100 presenze in Serie B, il trio difensivo dovrebbe essere completato da Sgarbi e Angella. Ma Rosi scalpita. A destra, Casasola è sicuro del posto. A sinistra, Lisi è favorito su Paz. In mezzo ed insieme al rientrante Santoro, si candida Iannoni che potrebbe spuntarla su Capezzi e Bartolomei. Sulla trequarti, Kouan è in vantaggio su Luperini. In attacco, Di Carmine e Di Serio non sono al top. Possibile che dall’inizio parta solo uno dei due. Chi ha più chance è Di Carmine. Al suo fianco, possibile conferma per Matos. Attenzione ad Ekong che ad Ascoli ha rubato l’occhio da subentrato. Out Olivieri e Curado. Struna torna tra i convocati.

Senza Corrado e Favilli, che si vanno ad aggiungere alla lista dei già infortunati Agazzi e Bogdan, con Diakité squalificato i dubbi che riguardano lo schieramento della Ternana sono essenzialmente due: difesa a tre o a quattro e Donnarumma dal primo minuto o attacco leggero con il tridente visto nel secondo tempo contro il Parma. Nel primo caso, ovvero difesa a tre, Martella o Ghiringhelli insieme a Sorensen e Mantovani. Nel secondo, ovvero difesa a quattro e centrocampo a rombo, Cassata e Coulibaly vicino a Di Tacchio in mezzo, Defendi e Martella ai lati della solita coppia di centrali già citata. In attacco, solo una questione di nomi visto che, comunque sia, gli attaccanti saranno tre. Palumbo agirà dietro alla coppia formata o dai veloci Partipilo e Falletti, oppure da Donnarumma con una seconda punta tra quelle in lista. Potrebbe anche esserci, in caso di centrocampo a quattro, spazio per Capanni, più nelle pieghe del derby che dal primo minuto. Iannarilli confermato in porta come anticipato dal mister in conferenza stampa.

Derby, Castori e Andreazzoli alle prese con gli infortuni

Stadio Renato Curi di Perugia ore 16:15 PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi; Kouan; Di Carmine, Matos. (A disposizione: Furlan, Abibi, Rosi, Vulikic, Struna, Paz, Bartolomei, Capezzi, Cancellieri, Luperini, Di Serio, Ekong). All. Castori. TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Martella; Defendi, Di Tacchio, Cassata, Ghiringhelli; Palumbo; Falletti, Partipilo. (A disp.: Krapikas, Vitali, Koffi, Mazzarani, Coulibaly, Paghera, Paghera, Proietti, Capanni, Donnarumma). All.: Andreazzoli. Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino. Assistenti: Alessio Berti di Prato e Niccolà Pagliardini di Arezzo. IV uomo: Adalberto Fiero di Pistoia. Var: Paolo Mazzoleni di Bergamo. Avar: Salvatore Longo di Paola. Diretta tv Sky Sport 252. Diretta streaming Dazn e Helbiz

Fere in emergenza per il derby, Andreazzoli pensa al 4-3-1-2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.