Derby, le ultime scelte di Castori e Andreazzoli

In attesa di quanto accadrà nella rifinitura, la coppia d’attacco del Perugia che al momento sembra avere più chance per partire dall’inizio domani (fischio d’inizio alle ore 16:15) contro la Ternana è quella composta da Matos ed Ekong, senza dimenticare però Di Carmine in grande recupero dopo una settimana non facile. Nel reparto arretrato proverà a stringere i denti Dell’Orco. Anche il difensore ieri ha svolto un lavoro differenziato. Se ci saranno le condizioni per partire dal primo minuto, comporrebbe la retroguardia con Sgarbi e uno tra Angella e Rosi. Sulle fasce agiranno Casasola e Lisi. In mezzo, rientra Santoro dal turno di squalifica. Il centrocampista è certo del posto. Al suo fianco Iannoni sembra favorito sullo scalpitante Capezzi e Bartolomei. Sulla trequarti, il solito ballottaggio tra Luperini e Kouan. L’ivoriano segnò nell’ultimo derby disputato al Curi. Hai visto mai…

Due calciatori tornati a lavorare in gruppo e uno in più in infermeria. Questo il bilancio dell’ultimo report in casa Ternana in avvicinamento al derby di domani. Oggi le Fere riprenderanno il lavoro settimanale nella rifinitura, mentre per vedere quanti e quali saranno i calciatori a disposizione di mister Andreazzoli bisognerà aspettare la lista dei convocati. Nel frattempo, allarme rientrato per Anthony Partipilo. L’attaccante ha svolto lavoro personalizzato in settimana, alle prese con un affaticamento muscolare, ma nella seduta di ieri è tornato a lavorare in gruppo. Altro calciatore tornato in gruppo è Luca Ghiringhelli, sostituito da Andreazzoli nell’intervallo della sfida contro il Parma. Sono sei, invece, i calciatori fermi ancora in infermeria per lavoro di terapia. Ai già noti Agazzi, Corrado, Bogdan, Capuano e Favilli si è aggiunto anche il terzo portiere Vitali. Oggi, come detto, rifinitura in programma per i rossoverdi, dove arriveranno altre risposte su chi potrà scendere in campo al Curi.

